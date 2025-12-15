Ospedaletti: sabato prossimo con il 'Teatro del Marchingegno lo spettacolo 'Lo spirito del Natale'

Il Teatro del Marchingegno, in collaborazione con il Comune di Ospedaletti, augura buone feste a grandi e piccini con “Lo spirito del Natale”, spettacolo teatrale in programma sabato prossimo presso La Piccola, la sala polifunzionale del Comune.

Sono previste due repliche, alle 18 e alle 21, per un viaggio suggestivo che racconta il Natale come fonte di ispirazione artistica tra poesia, danza, musica, cinema, pittura e teatro. In scena quindici personaggi che celebreranno l’incontro tra lo spirito natalizio e la parola poetica attraverso testi di Trilussa, Madre Teresa di Calcutta, Alda Merini, Salvatore Quasimodo, Bertolt Brecht e Dino Buzzati, senza dimenticare il teatro di Eduardo De Filippo.

La danza troverà spazio nel celebre “Schiaccianoci” di Tchaikovsky, mentre la musica accompagnerà lo spettacolo con la gioia del canto natalizio. Il pubblico sarà parte attiva del racconto, coinvolto in un percorso magico tra tradizione e cultura, “spacchettando” doni inconsueti fatti non solo di materia, ma anche di spirito. Un piccolo regalo è previsto per tutti i bambini presenti in sala.

Il balletto è curato da Maila Cordella (New Crazy Dance Sanremo) e il canto da Manuela Gaslini, vocal coach. Il testo è di Barbara Buscaglia, che firma anche la regia insieme a Tony Damiano. Le luci sono di Tony Damiano e Sascha M. Hoffmann, i costumi di Gisella Panico, la scenografia di Veronica Cicirello. Video a cura di Simone e Luigi Cavicchia, trucco di Paola Buscaglia e Giulia Scaringella.

Sul palco spiritelli, gnomi, elfi e renne interpretati da Ilaria Cavicchia, Luigi Cavicchia, Giulia Paltrinieri, Noemi Crisanti, Giorgia Maria d’Isa, Barbara Buscaglia, Lorenzo Borda, Noelle Evandra Cirulli, Enzo Mazzullo, Francesco Camaggio, Umberto Salemi, Tony Damiano, Davide Maria Gandolfi, Ilaria M. Gandolfi e Paola M. Hoffmann.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata al 366 7187735. Un appuntamento da non perdere per vivere insieme la magia del Natale.