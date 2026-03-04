“Oltre la violenza”: domani alle 16 al Casinò di Sanremo un libro corale tra diritto, arte e impegno sociale

Domani pomeriggio alle 16.30 al Casinò di Sanremo, nella sala Omaggio a Eugene Ferret, verrà presentato il libro “Oltre la Violenza”, un’opera corale e multidisciplinare che affronta il fenomeno della violenza di genere da prospettive integrate. Il progetto editoriale è promosso dal Centro Aiuto alla Vita di Sanremo in collaborazione con Fidapa Sezione di Sanremo ed è curato da Sofia Tonegutti, architetto e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Il volume nasce da un percorso che intreccia didattica, ricerca e impegno sociale, coinvolgendo attivamente le studentesse e gli studenti dell’Accademia.

L’introduzione è firmata da Sara Tonegutti, sociologa e presidente del Centro Aiuto alla Vita, che inquadra il tema all’interno di un’esperienza concreta di contrasto alla violenza di genere, “un fenomeno strutturale che richiede un cambiamento culturale profondo”. Tra i contributi, Angela Rottino racconta i percorsi di accoglienza e rinascita delle madri e dei figli vittime di violenza; Vanessa Feiler pone l’accento sull’educazione come strumento di prevenzione primaria; Michela Musizzano analizza il “Codice Rosso” e il costo sociale ed economico della violenza contro le donne; Elena Sparago approfondisce il ruolo del linguaggio e della comunicazione tra stereotipi e consapevolezza.

Un capitolo è dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e violenza di genere, a cura di Sara Tonegutti, tra rischi della violenza digitale e potenzialità preventive della tecnologia. Roberta Rota, coordinatrice del Centro Antiviolenza ISV, richiama infine la centralità dell’ascolto come primo atto di cambiamento. La dimensione artistica attraversa l’intero volume grazie ai contributi di Sofia Tonegutti e di Sara Rambaldi, che esplora il potere empatico dell’immagine in movimento, dal cinema alle GIF. Proprio le GIF realizzate dalle studentesse e dagli studenti dei corsi di Grafica, Illustrazione e Design del Paesaggio costituiscono parte integrante del libro.

“Oltre la Violenza” nasce così dall’incontro tra diritto, psicologia, pedagogia, comunicazione, tecnologia e arte, con un obiettivo comune: trasformare cultura, linguaggi e relazioni per andare davvero oltre la violenza.