Sanremo: tutto pronto per Jingle Jam, musica e partecipazione per una comunità inclusiva

Appuntamento per mercoledì 17 dicembre nella sede del Club Tenco

Si svolgerà domani (mercoledì 17 dicembre), nella sede del Club Tenco (spazio Amilcare Rambaldi), “Jingle Jam”, l’evento dedicato alla musica, all’inclusione e al dialogo sociale promosso dal Tavolo Giovani, dal Settore Ambito Sociale del Comune di Sanremo e dalla cooperativa sociale Ancora.

L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro tra giovani abili e diversamente abili, valorizzando la musica e l’espressione artistica come strumenti di integrazione, partecipazione e crescita collettiva ed è pensato per giovani, famiglie, associazioni e operatori del territorio,

 “Jingle Jam rappresenta una bella occasione di condivisione – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara con delega alle politiche sociali - in cui musica, partecipazione e socialità si intrecciano per abbattere barriere culturali e favorire relazioni autentiche tra persone con esperienze e percorsi diversi. Attraverso il linguaggio universale della musica e dello stare insieme, l’iniziativa promuove valori di accessibilità, rispetto e inclusione, valorizzando il contributo di ciascuno”.

A partire dalle 17 e sino alle 20, il programma prevede momenti di riflessione a performance musicali originali proposte da giovani artisti del territorio che presenteranno brani originali, confermando il ruolo della creatività come linguaggio universale capace di abbattere barriere e costruire relazioni.

Sul palco si alterneranno Feet Dj, Giada Farfalla, Marko Kurtinovic, Delta, J-Losco, Mita, Rugio, Drean Ish.

Accanto alla musica, Jingle Jam darà spazio a momenti di confronto e approfondimento, con gli interventi delle associazioni del Tavolo Permanente della Disabilità, che porteranno all’attenzione del pubblico esperienze, buone pratiche e riflessioni sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la partecipazione straordinaria dei Terconauti, realtà di rilievo nazionale impegnata nella sensibilizzazione sul tema della disabilità attraverso un linguaggio diretto, ironico e profondamente umano.

Jingle Jam si inserisce in un percorso più ampio di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale del territorio, confermando l’importanza del lavoro in rete tra realtà associative, istituzioni e cittadini.

Ingresso libero.

