Sanremo: tutto pronto per Jingle Jam, musica e partecipazione per una comunità inclusiva

Si svolgerà domani (mercoledì 17 dicembre), nella sede del Club Tenco (spazio Amilcare Rambaldi), “Jingle Jam”, l’evento dedicato alla musica, all’inclusione e al dialogo sociale promosso dal Tavolo Giovani, dal Settore Ambito Sociale del Comune di Sanremo e dalla cooperativa sociale Ancora.

L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro tra giovani abili e diversamente abili, valorizzando la musica e l’espressione artistica come strumenti di integrazione, partecipazione e crescita collettiva ed è pensato per giovani, famiglie, associazioni e operatori del territorio,

“Jingle Jam rappresenta una bella occasione di condivisione – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara con delega alle politiche sociali - in cui musica, partecipazione e socialità si intrecciano per abbattere barriere culturali e favorire relazioni autentiche tra persone con esperienze e percorsi diversi. Attraverso il linguaggio universale della musica e dello stare insieme, l’iniziativa promuove valori di accessibilità, rispetto e inclusione, valorizzando il contributo di ciascuno”.

A partire dalle 17 e sino alle 20, il programma prevede momenti di riflessione a performance musicali originali proposte da giovani artisti del territorio che presenteranno brani originali, confermando il ruolo della creatività come linguaggio universale capace di abbattere barriere e costruire relazioni.

Sul palco si alterneranno Feet Dj, Giada Farfalla, Marko Kurtinovic, Delta, J-Losco, Mita, Rugio, Drean Ish.

Accanto alla musica, Jingle Jam darà spazio a momenti di confronto e approfondimento, con gli interventi delle associazioni del Tavolo Permanente della Disabilità, che porteranno all’attenzione del pubblico esperienze, buone pratiche e riflessioni sul tema dell’inclusione e dell’accessibilità.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la partecipazione straordinaria dei Terconauti, realtà di rilievo nazionale impegnata nella sensibilizzazione sul tema della disabilità attraverso un linguaggio diretto, ironico e profondamente umano.

Jingle Jam si inserisce in un percorso più ampio di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva dei giovani e delle persone con disabilità alla vita sociale e culturale del territorio, confermando l’importanza del lavoro in rete tra realtà associative, istituzioni e cittadini.

Ingresso libero.