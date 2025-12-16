Tradizionale scambio di auguri tra autorità e associazioni, Ventimiglia celebra la ‘Strena de Deinà’ (Foto e video)

Tradizione rispettata. Si è svolta nel pomeriggio odierno alla presenza di autorità civili, religiose e militari la cerimonia dello scambio degli auguri tra le associazioni cittadine, radunate dalla Cumpagnia d'i Ventemigliusi, e l'Amministrazione comunale nell’aula consiliare del comune di Ventimiglia: la “Strena de Deinà”.

La manifestazione, che ebbe in Luigino Maccario uno dei principali artefici, iniziata nel 1985 con la consegna della prima giaretta al sindaco di allora, Mario Blanco, è giunta quest'anno al prestigioso traguardo della quarantesima edizione. A ricordarne genesi, significati e momenti salienti nel contesto del Deinà ventemigliusu, dopo i saluti del vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, del sindaco Flavio Di Muro e dell'assessore alle Manifestazioni, Turismo, Cultura, Sport, Terra e Innovazione Digitale Serena Calcopietro e dopo un intenso momento dedicato alla poesia dialettale a cura di Aldina Gilardi, vicepresidente della Cumpagnia d'u Teatru Ventemigliusu, è stata Rita Zanolla, già console rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi dal 1998 al 2011, con un importante contributo di memoria storica.

Il momento saliente della manifestazione è stata la lettura dell'antico mestiere scelto per quest'anno, quello del ceramista, da parte del cancelliere della Cumpagnia d'i Ventemigliusi Dario Canavese. Preceduto da un’introduzione d'eccezione sulle ceramiche di Albintimilium da parte della dottoressa Daniela Gandolfi, dirigente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e conservatrice del MAR. La ceramista Clara Perotti, protagonista indiscussa di questa manifestazione, che ha realizzato tutte le 40 giarette consegnate ai sindaci che si sono succeduti ad amministrare Ventimiglia nell'ultimo quarantennio, ha, invece, parlato della sua arte.

A conclusione dell’evento, alla presenza del console vessillifero della Cumpagnia d'i Ventemigliusi Luca Lacqua, accompagnata dalla tradizionale formula in dialetto ventemigliusu, è stata consegnata al sindaco Flavio Di Muro, da parte del console rappresentante della Cumpagnia d'i Ventemigliusi Marco Scullino e a nome di tutte le associazioni cittadine, la quarantesima giara istoriata, contenente sciacümi e secümi, frutta secca ed essiccata e guarnita con fronde di alloro. Un dono pregno di significati simbolici, segno di speranza e auspicio di ritrovata prosperità per il nuovo anno che verrà.