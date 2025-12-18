Confcommercio Sanremo e Polizia Municipale insieme per la viabilità

Il Presidente di Confcommercio Sanremo, Andrea Di Baldassare e il referente Confcommercio per la zona di San Martino, Andrea Cassani, hanno effettuato un sopralluogo nelle zone di piazza Eroi Sanremesi, della Foce e San Martino con il Comandante della Polizia Municipale di Sanremo, dott. Fulvio Asconio.

L’iniziativa è stata presa a seguito delle problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza stradale emerse nel corso degli incontri di “Caffè con Confcommercio”, promossi per favorire il confronto diretto con i commercianti e gli operatori del territorio. Durante la verifica sul posto sono state analizzate le principali criticità segnalate dagli operatori, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, alla circolazione veicolare e alla fruibilità delle aree interessate.

Per quanto riguarda il quartiere Foce, è stato inoltre comunicato che a stretto giro partiranno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, la cui criticità era stata evidenziata dai commercianti della zona durante gli incontri di “Caffè con Confcommercio”, momenti di ascolto che si sono rivelati particolarmente utili per raccogliere le segnalazioni degli operatori e avviare un confronto concreto con le istituzioni competenti.

Confcommercio Sanremo conferma il proprio impegno a proseguire il dialogo con le istituzioni e con gli operatori economici, lavorando in modo concreto e continuativo per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità cittadina.

“Ringraziamo il Comandante Asconio per la disponibilità e l’attenzione dimostrate - sottolinea Andrea Di Baldassare - ancora una volta la collaborazione costante con le istituzioni ha portato a risultati concreti. Stiamo infatti lavorando con spirito costruttivo per individuare soluzioni condivise alle diverse criticità che erano state segnalate nella zona di San Martino”.