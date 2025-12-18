La Famija Sanremasca incontra il Sindaco Alessandro Mager: auguri e attenzione alla Bauma di San Romolo

Una delegazione della Famija Sanremasca, guidata dal presidente Leo Pippione, ha incontrato ieri il Sindaco di Sanremo, avv. Alessandro Mager. Nel corso dell’incontro, la delegazione ha espresso, a nome di tutti i soci, i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, manifestando al contempo apprezzamento per l’intenso lavoro svolto dall’Amministrazione comunale nel dare risposta alle numerose esigenze della città.

Tra i temi amministrativi di interesse generale affrontati, la Famija Sanremasca ha posto l’attenzione sulla necessità di urgenti interventi di restauro strutturale della storica “Bauma”, la chiesetta in cui San Romolo, patrono della città, si ritirò in eremitaggio e dove morì il 13 ottobre di un anno imprecisato del V secolo. Il luogo, ancora oggi meta di pellegrinaggi, versa infatti in condizioni che richiedono interventi non più rinviabili. A questo proposito, la Famija ha annunciato l’intenzione di avviare una sottoscrizione per contribuire al finanziamento dei lavori di restauro, per i quali sarà richiesta la necessaria autorizzazione alla Curia Vescovile.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità. Nell’occasione sono stati consegnati al Sindaco l’ultimo numero del notiziario 'A Gardiora' e il nuovo Calendario Fotografico 2026, disponibile su richiesta presso la Libreria Garibaldi di Corso Garibaldi e la Grafica Casabianca di via San Francesco.