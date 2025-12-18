Sanremo: completata la riqualificazione del marciapiede ovest di piazza Colombo (foto)

Sono terminati a Sanremo i lavori di riqualificazione del marciapiede sul lato ovest di piazza Colombo. L’intervento ha riguardato la parte a ponente, antistante il porticato, dove la pavimentazione è stata completamente risistemata ed allargata. Sono state inoltre cambiate le bordure e si è proceduto con una generale impermeabilizzazione. L’area è stata liberata oggi dal cantiere e il marciapiede, come da cronoprogramma, è già completamente fruibile.

“Piazza Colombo, in occasione delle Festività Natalizie, si presenta con una nuova pavimentazione più ampia ed esteticamente riqualificata. Il materiale utilizzato, di particolare pregio e qualità, risulta in linea con quello presente in via Matteotti. L’immagine finale è quella di una continuità da via Matteotti a piazza Colombo, proseguendo fino a corso Garibaldi” dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

L’intervento su piazza Colombo, subito dopo la conclusione del Festival della Canzone Italiana, proseguirà con la riqualificazione del marciapiede sul lato nord, la realizzazione di un attraversamento pedonale di via San Francesco con strisce in marmo antiscivolo e la sostituzione dei tombini ammalorati. I lavori, secondo il progetto firmato dall’arch. Simone Perrone, sono affidati dalla Lombardo S.A.S.

Il progetto comporta una spesa complessiva di 186 mila euro. Il lotto rientra nel fondo strategico regionale di 500 mila euro, che comprendeva anche i lavori nei giardini ‘Falcone e Borsellino’ alla Foce e in quelli al Sud-Est.

“Stiamo prestando grande attenzione alla riqualificazione dei marciapiedi, a livello sia funzionale sia estetico, come importante elemento dell’arredo urbano – aggiunge l’assessore Massimo Donzella - In questi giorni si è infatti concluso l’intervento sul marciapiede in strada Tre Ponti. Precedentemente, con i lavori sulla tombinatura alla foce del torrente San Romolo, era stata realizzata anche la nuova pavimentazione sul tratto iniziale del lungomare Italo Calvino”.