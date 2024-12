Ventimiglia, crisi in Comune. Scullino: "Mancano consapevolezza e responsabilità, Di Muro ha fallito su tutto"

"Durante il consiglio comunale il sindaco Di Muro ha ritenuto opportuno fare un'inaspettata dichiarazione cercando di tranquillizzare i cittadini e di convincere tutti che la maggioranza è coesa e va tutto bene. Aggiungendo, inoltre, che è molto contento dei risultati ottenuti in questo anno e mezzo di amministrazione e, soprattutto, che non esistono problemi interni tra i partiti di maggioranza. A conferma che attualmente c’è un grande contrasto interno il vicesindaco Agosta ha pubblicamente sconfessato Di Muro affermando che le cose non vanno e che bisogna assolutamente cambiare perché, ad oggi, non è stato fatto nulla, solo interviste, parole e filmati" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino Flavio Di Muro in consiglio comunale.