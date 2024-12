Ventimiglia, Bertolucci: "Ognuno deve mettersi sotto e lavorare per il bene della città"

"Non credo che il sindaco abbia fatto il suo intervento per scatenare una bagarre politica anche se poi l'effetto è stato quello. Credo che il sindaco abbia cercato di tranquillizzare un attimo la situazione dal momento che bisogna essere onesti: credo che il sindaco Di Muro sia molto delegante rispetto alla sua Giunta, ai suoi assessori e ai consiglieri visto che in questi mesi abbiamo potuto dare una mano, credo e spero, anche bene e abbiamo sempre sostenuto la Giunta" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Simone Bertolucci commentando le dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino Flavio Di Muro in consiglio comunale.

"Sono stati trattati tantissimi argomenti e sarebbe difficile rispondere a tutto quanto. Mi limiterò, quindi, a fare un'analisi sopra le parti" - sottolinea Bertolucci - "E' chiaro che se non si vuole la polemica sui giornali bisognerebbe non scrivere sui giornali in generale. Non credo che le parole del vicesindaco non siano condivise dal sindaco anzi, paradossalmente, credo che ci sia la stessa identica visione. Poteva essere un'autocritica generale".

"Dal momento che bisogna spronarsi e concentrare sui veri problemi della città, credo che questa amministrazione lo stia facendo" - dichiara Bertolucci - "Credo, anche, che questa amministrazione se è in ritardo su qualche ambito, anche perché eredita delle problematiche passate, è perché risolve problemi con un iter lungo da risolvere e, quindi, possono togliere tempo ai progetti nuovi che andiamo a fare. Ognuno deve mettersi sotto e lavorare per il bene della città. E' normale che in una maggioranza di governo con varie sensibilità ci possano essere discussioni che vanno trattate anche perché ritengo che fino a ora moltissime tematiche trattate dall'esecutivo siano state poi analizzate in maniera molto particolare da tutta la maggioranza e alcune pratiche, anche importanti, sono state modificate, emendate e implementate secondo indicazioni che arrivavano dalla maggioranza e da tutti i partiti della maggioranza stessa".