Ventimiglia, il 'caso Parodi' sbarca in consiglio comunale. Di Muro: "C'è stato un chiarimento"

Il 'caso Parodi' sbarca in consiglio comunale a Ventimiglia. Il sindaco Flavio Di Muro commenta la vicenda verificatasi negli ultimi mesi tra il consigliere comunale e la maggioranza.

"Ci sono state un po' di tensioni perché quest'estate ho allontanato il consigliere Parodi della maggioranza in seguito a una mozione non concordata che verteva su un argomento di interesse dell'assessorato al Commercio che, invece, era seguito nei dovuti modi con le giuste interlocuzioni" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Questo vale per ieri e per il futuro, è inconcepibile e inconciliabile la presenza in una maggioranza di chi fa una mozione a insaputa del sindaco, di un assessore, di una Giunta e del resto dei componenti della maggioranza. Io non cambio idea su questo. C'è stato un chiarimento nei giorni scorsi con il consigliere Parodi, il quale giustamente è stato eletto da questa parte sposando il programma di mandato di questo sindaco, di questa Giunta e di questa amministrazione sul quale ha detto, innanzitutto a me e poi a tutti i gruppi consiliari di maggioranza che erano presenti in quella riunione, la sua disponibilità a continuare il suo percorso coerentemente con la scelta intrapresa al ballottaggio".

Pace fatta, perciò, tra Parodi, il sindaco Di Muro e il resto della maggioranza, che nell'ultimo periodo lo aveva evitato e non invitato alle riunioni. "Ho svolto vari ruoli in politica ed è chiaro che è difficile abbandonare la visibilità talvolta, abbandonare proposte che possono attirare un consenso popolare diffuso rispetto a un'attività di condivisione, di mediazione e delle proposte, come si fa solitamente in una maggioranza, ma questo siamo tenuti a fare perché, per fortuna, con grande consenso popolare i cittadini ci hanno collocato da questa parte" - sottolinea Di Muro - "Dal punto di vista amministrativo, appurato che non c'è la volontà a fare mozioni nel prossimo futuro non condivise, sono contento che ci sia stato questo chiarimento, non da sindaco ma da uomo politico. In una coalizione bisogna cercare di non turbare le sensibilità altrui. Parlo di contesti che vanno oltre l'attività amministrativa e vanno oltre i soggetti presenti. Evidentemente c'è qualcuno fuori di qui che è rimasto offeso per alcune dichiarazioni e citazioni ritenute improprie. E' Natale e siamo tutti più buoni perciò invito il consigliere a chiarire. Da parte mia, alcune considerazioni sulla mancata condivisione di alcune pratiche di assessori e di alcune procedure: ci siamo impegnati per mesi per migliorare questo rapporto che non riguarda solo questo caso ma riguarda anche altre osservazioni che nel corso dell'anno e mezzo hanno riguardato vari assessori, assessorati e vari consiglieri".