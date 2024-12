Caso Parodi a Ventimiglia, Bertolucci: "Le basi per l'accordo politico che auspica FdI ci sono"

"Le basi per l'accordo politico che auspica FdI ci sono". Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza e segretario cittadino della Lega, Simone Bertolucci, replica alle dichiarazioni rilasciate da Fratelli d'Italia di Ventimiglia.

Il ritorno totale nella maggioranza del consigliere comunale Roberto Parodi, che in passato si era autodefinito 'indipendente', è stato accettato nell'ultima riunione di maggioranza durante la quale erano presenti tutti i gruppi e gli assessori. "Come Lega abbiamo preso atto della rientrata di Parodi che si concordata chiarendosi con il sindaco. Parodi stesso ha dichiarato che è un 'autonomo' per quanto riguarda la lista Frontalieri ma è, di fatto, una costola di appoggio a Forza Italia, quindi, per la Lega questo basta. Secondo noi, questo è l'accordo politico che auspica FdI" - dichiara Bertolucci - "Si è chiarito con il sindaco e la maggioranza, tutti i gruppi hanno espresso parere positivo e, inoltre, Forza Italia garantisce per lui. Sono, perciò, tre punti che fanno capire che le posizioni di Parodi, come ci auguriamo, non saranno più di 'maggioranza a intermittenza' ma saranno maggioranza piena".

"Ci auspichiamo che Parodi possa riprendere il cammino governativo sposando in toto il programma di Di Muro per il quale ha fatto l'accorpamento e che, dal momento che le problematiche con Fratelli D'Italia erano state extra comunali, che anche da parte di FdI, come ci è sembrato, ci possa essere 'una quiete dopo la tempesta', che sicuramente porterà beneficio a tutti" - afferma Bertolucci - "Fermo restando che, tra l'altro, ai tempi le rimostranze di Fratelli d'Italia sulla posizione di Parodi erano assolutamente giustificate e, infatti, tutta la maggioranza si era allineata alle critiche che FdI aveva mostrato contro Parodi ma, ad oggi, mi sembra di capire che l'accordo politico che auspica Fratelli d'Italia sia già in atto visto il chiarimento con il sindaco e la maggioranza, visto che rimane indipendente ma è una costola di appoggio di Forza Italia, quindi, la posizione partitica di Parodi assume una connotazione migliore. Ci sono stati liti e screzi ma dal momento che c'è stato un chiarimento, si va avanti: tra una settimana circa ci rivedremo per la rimodulazione delle deleghe".