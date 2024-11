Ventimiglia, non è più 'indipendente': Parodi diventa una 'costola' di Forza Italia

"Il mio ruolo politico è cambiato. Rientro pienamente nella maggioranza e non sarò più 'indipendente'. Mi sono affiancato a Forza Italia, in consiglio comunale farò, perciò, squadra con FI pur mantenendo comunque la mia lista: Frontalieri. Una decisione condivisa dall'intera maggioranza" - dice il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia Roberto Parodi che ieri sera è stato nuovamente invitato alla riunione di maggioranza in programma in Comune.

Pace fatta, perciò, tra Parodi e il resto della maggioranza, che nell'ultimo periodo lo aveva evitato e non invitato alle riunioni. La situazione sembra essere cambiata in seguito all'esito delle regionali. "In seguito alla campagna elettorale per le regionali che mi ha visto al fianco di Forza Italia nel sostenere Marco Scajola, visto che io arrivo praticamente da quel partito in cui ho militato in passato e per il quale sono stato anche un candidato e visto che ho conoscenze politiche a livello nazionale sono diventato una costola all'interno di Forza Italia a Ventimiglia" - afferma il consigliere comunale di maggioranza - "Non dimentico, però, i frontalieri e chi mi ha votato".

"Come frontaliere non dimentico, inoltre, quello che la famiglia Scajola ha fatto per noi frontalieri che andiamo a lavorare oltreconfine a partire da Claudio Scajola con la riduzione del bonus fiscale a Marco Scajola con il cinque per cento per i monegaschi" - sottolinea Parodi - "Nonostante le richieste e le proteste non ho mai criticato l'amministrazione Di Muro. Sono felice di essere rientrato pienamente in maggioranza, dove tutti mi hanno accolto con gioia, e con la quale ho intenzione di poter costruire qualcosa per il bene della città e di essere, al col tempo, più incisivo per i miei frontalieri e per coloro che mi hanno votato".