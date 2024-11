Parodi in maggioranza, FdI Ventimiglia: "Se vuole rientrare deve esserci un accordo politico"

Il ritorno totale nella maggioranza del consigliere comunale Roberto Parodi, che in passato si era autodefinito 'indipendente', non è stato condiviso dall'intera maggioranza, come, invece, dichiarato dal rappresentante dei Frontalieri. Fratelli d'Italia di Ventimiglia, infatti, lette le dichiarazioni di Parodi, contesta il fatto che "il suo ingresso in maggioranza sia stato concordato con tutti i partiti della maggioranza".

"Il Governo della città è una cosa seria e la maggioranza non è la hall di un hotel, dotata di porte girevoli" - sottolinea FdI di Ventimiglia - "Insomma come avrebbero cantato gli 883: 'Questa casa non è un albergo'".

"Se vuole rientrare in maggioranza deve esserci un accordo politico e il rientro sulle posizioni per cui ne era uscito" - mette in chiaro Fratelli d'Italia.