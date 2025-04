Sanremo: Daniele Ventimiglia (Lega) sul restyling del Porto Vecchio "Ci hanno presentato solo le opere a mare, è il resto?"

Dopo le ultime riunioni, che hanno visto la presentazione del nuovo progetto da parte della Porto di Sanremo Srl e l’incontro che l’Amministrazione comunale ha avuto con le associazioni dei pescatori dilettanti, questa volta è l’opposizione ad entrare a ‘gamba tesa’ sul progetto di restyling del porto vecchio di Sanremo.

Lo fa con Daniele Ventimiglia, Capogruppo della Lega in Consiglio comunale, che ha presentato una interrogazione sull’argomento. Secondo Ventimiglia tutte le modifiche, anche importanti, presentate per le opere a mare e le modiche tecniche non presentate per le opere a terra, hanno di fatto ingenerato grave confusione, ai danni di tutti gli operatori portuali (pescatori, piccola pesca, dilettanti sportivi, ad esclusione della Canottieri e dello yacht Club).

Il Consigliere di opposizione, infatti, si scaglia contro il progetto presentato ai capigruppo nei giorni scorsi “E’ limitato alle sole opere a mare, tralasciando e non affrontando le modifiche previste ed apportate per le opere a terra che nel progetto originario, approvato durante la precedente amministrazione Biancheri, che erano di fatto il fulcro dell'interesse pubblico prevalente indispensabile per la scelta”.

Per quanto riguarda le opere a terra “Non si capisce se il nuovo progetto presenti ancora il parcheggio interrato di fronte alla forte di Santa Tecla – va avanti Ventimiglia - e di quanti posti auto questo sia dotato, se il tunnel sotterraneo che rendeva via Nino Bixio quasi tutta pedonale dall'imbocco di corso Mombello, sia ancora presente e di quanto sia la sua larghezza e dove sbuchi al suo riemergere, lo stesso vale per il progetto del plateatico che discendeva verso il mare, come siano previste le costruzioni dei nuovi bar e ristoranti, di quanti metri cubi sia in oggi il dragaggio e che risparmio abbia il proponente con la nuova progettualità, di quanti posti barca e di quali dimensioni siano previsti con questa nuova rivisitazione progettuale. Non è dato neppure conoscere, viste le modifiche progettuali, l'impatto sul piano economico finanziario iniziale sul bilanciamento degli interessi economici dello stesso verso il pubblico e se questo sia stato nuovamente valutato con un documento finanziario”.

Ventimiglia, nella sua missiva indirizzata al Sindaco evidenzia come, al di là del gusto personale per la nuova dislocazione delle opere a mare prevista in progetto e in assenza di conoscere l'esatta progettualità delle opere a terra “Appare evidente che il nuovo progetto, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico, non sia del tutto sovrapponibile al vecchio e che quindi di fatto, lo stesso abbia limitato potenzialmente la concorrenza di altri partecipanti”.

Il progetto di restyling del porto, un lavoro che rivoluzionerebbe completamente il centro della città dei fiori, ha vissuto anni complicati e, secondo le idee iniziali, avrebbe dovuto vedere il cantiere già avviato. Le perplessità e le problematiche che si sono inserite in questi ultimi mesi stanno ulteriormente allungando i termini. Il tutto senza dimenticare l’impatto che avrà, sia sul commercio della zona a mare che per la viabilità, in funzione delle tante manifestazioni che annualmente si svolgono a Sanremo (i lavori dovrebbero durare quattro anni).

Ora, in attesa della Conferenza dei Servizi indetta dall’Amministrazione matuziana per coinvolgere tutti gli ‘attori’ che gravitano intorno al porto vecchio, salgono i toni sul piano politico per il progetto che, lo ricordiamo, vede come protagonista la ‘Reuben Brothers’, proprietaria di Portosole e della ‘Porto di Sanremo Srl’, acquisita proprio in funzione del restyling dell’approdo.