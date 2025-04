Sanremo: inaugurata la nuova sede del centro per l'impiego (Foto e video)

Taglio del nastro per il nuovo centro per l'impiego di Sanremo, che vede la nuova sede sorgere al secondo piano del Mercato Annonario.

Per l’occasione, all’interno del nuovo centro si è già svolto un primo recruiting day aperto alla cittadinanza che ha visto la partecipazione di oltre 300 candidati, 15 aziende di diversi settori produttivi e 5 agenzie per il lavoro del territorio, per un totale di 98 posizioni lavorative aperte.

“Oggi presentiamo un nuovo centro funzionale e accogliente che rappresenterà un unico riferimento per tutti i lavoratori del territorio – spiega l’assessore Simona Ferro – In queste settimane raccogliamo i frutti dell’imponente piano di riqualificazione dei Centri per l’Impiego voluto da Regione Liguria nel 2021, con un impegno economico di 30 milioni di euro. Per il centro di Sanremo è stato stanziato un contributo di oltre 440 mila euro”.

All’inaugurazione e al recruiting day erano presenti anche il senatore Gianni Berrino, il vicesindaco Fulvio Fellegara e la consigliera Silvana Ormea, le consigliere comunali Chiara Cerri e Veronica Russo, l'assessore Luca Lombardi, il consiglire provinciale Daniele Ventimiglia e i dipendenti del centro, già al lavoro per ricevere le candidature. È stato allestito anche un punto informativo per il lavoro transfrontaliero con la partecipazione dei Conseillers di France Travail Pro.

“I recruiting day organizzati da Regione Liguria sul territorio stanno registrato numeri importanti – conclude l’assessore – Le 300 candidature odierne si aggiungono alle circa 1200 raccolte nelle giornate dedicate a Ventimiglia, Albenga e Chiavari. Un grande successo che dimostra la bontà del piano regionale per la riqualificazione dei centri, non solo da un punto di vista strutturale ma anche della loro immagine: sempre più cittadini, infatti, ora vedono nel centro per l’impiego un prezioso alleato nella ricerca di una posizione lavorativa soddisfacente e in linea con le proprie aspettative e competenze”.

Il Centro per l’Impiego nella sua nuova sede è dotato di una sala formazione e conferenze per 40 persone, 31 postazioni di lavoro distribuite su cinque stanze.

"Oggi è un momento particolare - commenta il senatore Berrino - È un lavoro iniziato nel 2020, con i fondi arrivati per allargare i centri per l'impiego. Il risultato è ottimo, anche per il lavoro fatto dal Comune di Sanremo. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato al centro per l'impiego, che era una struttura da sostituire, per il grande lavoro che hanno fatto. Si dice spesso che le regioni non fanno il loro lavoro nei centri per l'impiego, posso dire che Regione Liguria in questo senso è un'eccellenza".

Un buon lavoro a tutti i presenti e un plauso alla Regione per il lavoro - incalza Fellegara - Questi uffici sono quanto di meglio si potesse fare. Silvana Ormea, che è qui presente, ha fatto un grande lavoro durante il suo assessorato. Il lavoro per me è molto importante e spero che questo centro per l'impiego riesca a svolgere al meglio la sua funzione

Tante le mansioni cercate dai recruiter, a cominciare da receptionist, barman, camerieri ai piani, facchini ai piani, camerieri di sala, chef de rang, cuochi e tutte quelle mansioni che si rifanno all'accoglienza turistica, che sappiamo essere un settore che, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva, ha bisogno di nuova linfa.

"Mi dicevano numeri importanti, anche alcuni del mio settore - afferma in merito l'assessore Lombardi - e circa 300 persone sono venute a fare un incontro. E questo è eccellente".