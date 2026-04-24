Passaporto, in 60 uffici postali della provincia di Imperia si può richiedere e rinnovare il documento

In 60 uffici della provincia di Imperia è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata presentata oggi nell’ufficio postale Polis del Comune di Ospedaletti, alla presenza del Vice Presidente della Provincia, Alessandro Mager, del Sindaco Daniele Cimiotti e della Vicario del Questore di Imperia, Maria Teresa Canessa.

L’iniziativa rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane, che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15.000 abitanti, ed è stata sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Con gli uffici abilitati in provincia di Imperia sale a oltre 7.000 il numero complessivo degli uffici postali in Italia in cui si può ottenere il passaporto: 6.929 uffici postali Polis e 421 uffici postali di grandi città.

I servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 210.000. Numeri decisamente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a domicilio. Quest’ultima è l’opzione preferita dai cittadini dei piccoli centri, che ne hanno fatto richiesta nell’ 80% dei casi.