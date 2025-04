Sanremo, il ponte del 25 aprile porta il primo pienone: turisti in massa e primi tuffi, l’estate bussa alla porta (Foto)

Dopo le previsioni errate che hanno rovinato, almeno in parte, il weekend pasquale, il ponte del 25 aprile potrebbe offrire a Sanremo e alla Riviera dei Fiori l’occasione di un vero riscatto. E il segnale, già da questa mattina, è chiaro: i turisti sono arrivati in massa.

Le principali vie del centro sono state letteralmente prese d’assalto, con via Matteotti e via Palazzo animate fin dal mattino. Ma non solo: complice il sole e il clima mite, anche le spiagge hanno iniziato a riempirsi. Dai Tre Ponti a corso Trento Trieste, è scattata la corsa ai primi bagni di stagione. Segno che l’estate, almeno nello spirito, è già cominciata.

Parcheggi pieni ovunque: quasi sold out il Palafiori, congestionate anche le altre aree di sosta cittadine. Un pienone improvviso, che restituisce vitalità alla città e ridà fiato a ristoratori, commercianti e operatori turistici, reduci da un inizio stagione incerto e penalizzante.

D'altronde, le condizioni meteo annunciate per il ponte e per i prossimi giorni sono decisamente più favorevoli rispetto a quelle di Pasqua e Pasquetta, quando l’allerta per il presunto maltempo aveva scoraggiato molte partenze, causando un’ondata di disdette e lasciando vuote tante strutture. Una beffa, considerando che soprattutto il lunedì pasquale si era rivelato splendido.

Secondo le previsioni di MeteoLive, venerdì 25 aprile il tempo sarà stabile, con massime intorno ai 17 gradi. Situazione confermata anche per sabato e domenica, con un lieve aumento delle temperature e ventilazione debole. Una prospettiva che fa ben sperare chi lavora nel turismo e che, nelle ultime settimane, ha sollevato più di una critica sull’affidabilità dei bollettini meteorologici.

Le aspettative, in città, sono alte: gli albergatori, già soddisfatti per il buon numero di prenotazioni, confidano in un afflusso importante, i ristoratori preparano i coperti all’aperto, i commercianti sperano in un buon giro d’affari. E questa volta, il meteo sembra finalmente giocare a favore.

E se il 25 aprile si preannuncia già come un banco di prova positivo, il calendario offre altre occasioni preziose: il ponte del 1° maggio, con un weekend potenzialmente lungo, e quello del 2 giugno, che quest’anno cadrà di lunedì. Ma quella – come si suol dire – è un’altra storia. Intanto, a Sanremo, l’estate è già nell’aria.