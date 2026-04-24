Sanremo, la FIDAS incontra gli studenti del Colombo: due giornate dedicate alla cultura della donazione

Nelle giornate di venerdì 17 aprile e martedì 21 aprile 2026, la FIDAS di Sanremo ha incontrato gli studenti delle classi quinte dell’I.I.S. Cristoforo Colombo, sia nella sede di Arma di Taggia che in quella di Sanremo, presso l’aula magna 'Italo Calvino'.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di sensibilizzazione rivolto ai giovani, con l’obiettivo di diffondere la cultura della donazione di sangue e plasma e di far conoscere più da vicino il ruolo dell’associazione sul territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lucia Jacona, a tutto lo staff dirigenziale e ai docenti dell’Istituto Colombo di Sanremo per aver reso possibile l’organizzazione degli incontri e per l’attenzione dimostrata verso un tema di così grande valore civico e sociale.

L’incontro è stato introdotto dal Vicepreside, Dott. Prof. Giuseppe Barletta, coadiuvato dalla Prof.ssa Giovanna Mandarano. A seguire, la Dott.ssa Erika Cirincione e la Dott.ssa Emanuela Prevosto, da anni impegnate all’interno della FIDAS, hanno illustrato agli studenti l’importanza della donazione e le attività quotidiane dell’associazione. Le professioniste hanno condiviso la loro esperienza diretta, raccontando il lavoro svolto insieme ai colleghi per garantire, ogni giorno, un servizio essenziale per la comunità.

La FIDAS si occupa della raccolta di sangue e plasma ed è attiva dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle 10.30, su appuntamento. Il centro è gestito quotidianamente da medici e infermieri che collaborano con dedizione per assicurare un approvvigionamento costante, fondamentale per le esigenze dell’ASL1.

Gli incontri si sono conclusi con grande partecipazione da parte degli studenti, che hanno dimostrato interesse e sensibilità verso un gesto semplice ma vitale come la donazione.