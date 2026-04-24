Vallecrosia annulla l’ordinanza sui parcheggi riservati in via Romana: atto illegittimo e non sanabile

Il Comune di Vallecrosia fa marcia indietro e annulla l’ordinanza sindacale del 18 agosto scorso, che prevedeva cinque posteggi riservati alla società Futura snc in via Romana, angolo via Don Bosco. La decisione arriva al termine di un lungo iter amministrativo e istruttorio che ha evidenziato profili di illegittimità non sanabili. Il provvedimento originario era stato adottato per far fronte a “problematiche viabilistiche legate alla fermata dei veicoli dedicati all’approvvigionamento delle merci” e per “ragioni di ordine e di sicurezza pubblica”, anche in attuazione di direttive ministeriali sulla gestione della sicurezza in occasione di eventi pubblici. Tuttavia, tali motivazioni non sono risultate sufficienti a sostenere la legittimità dell’atto.

Gli stalli, già concessi in passato con atti del 2022, non erano stati rinnovati proprio perché ritenuti in contrasto con il Codice della Strada. Nonostante ciò, nel 2025 si era proceduto con una nuova ordinanza sindacale, poi finita al centro di un’interpellanza in Consiglio comunale e di un confronto con la Prefettura di Imperia. A seguito delle verifiche richieste dal sindaco, il Segretario generale ha avviato un approfondimento tecnico, inizialmente basato su relazioni interne ritenute però “carenti” e non adeguate sotto il profilo istruttorio. Si è quindi reso necessario acquisire un parere esterno, affidato al Comandante della Polizia Locale di Sanremo.

Determinante è stato il parere tecnico pervenuto l’8 aprile 2026, che ha stabilito senza ambiguità: “i provvedimenti emessi […] sono illegittimi” e ancora “l’ordinanza n. 16 del 18/08/2025 […] è provvedimento emanato in contrasto al Codice della Strada e pertanto […] non sanabile”. Una valutazione netta che ha portato l’amministrazione ad attivare i poteri di autotutela previsti dalla legge. Il sindaco ha quindi disposto l’annullamento dell’ordinanza ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, che consentono di ritirare atti amministrativi illegittimi per ragioni di interesse pubblico. Nel dispositivo si stabilisce inoltre: