Ventimiglia, polemica sui parcheggi blu a pagamento il 25 aprile: dubbi legali e accuse all’Amministrazione

Il Circolo PD di Ventimiglia interviene con durezza sulla decisione dell’Amministrazione comunale di mantenere a pagamento i parcheggi sulle strisce blu nella giornata festiva del 25 aprile, sollevando non solo una questione politica, ma anche seri interrogativi di natura giuridica. Secondo il comunicato, si tratta di una scelta che va contro la consuetudine e il regolamento vigente, che prevederebbero la gratuità della sosta nei giorni festivi. Una decisione che, si legge, conferma un atteggiamento ostile nei confronti di cittadini, residenti e turisti.

“L’Amministrazione Di Muro si conferma nemica degli automobilisti, dei turisti e dei residenti”, attacca il PD, ricordando anche le precedenti polemiche legate alle numerose multe generate da un autovelox non omologato. Particolarmente contestata è la mancanza di un’adeguata cartellonistica informativa, che rischia di lasciare ignari molti utenti e di tradursi in una raffica di sanzioni. “È facile prevedere che fioccheranno le multe”, si sottolinea nel testo. Ma il nodo centrale riguarda la legittimità del provvedimento: può un’ordinanza derogare a un regolamento approvato dal Consiglio Comunale? Il dubbio, sollevato apertamente, è che in assenza dei requisiti di necessità e urgenza, l’atto possa risultare nullo per incompetenza dell’organo emanante.

Il Circolo PD parla di un precedente preoccupante, che potrebbe ripetersi anche in altre festività imminenti, come il 1° maggio, aprendo scenari incerti sulla gestione futura dei parcheggi cittadini. Nel comunicato non manca anche una proposta: invece di adottare misure percepite come punitive, l’Amministrazione dovrebbe investire nel miglioramento dei servizi. “Si impegni a migliorare la segnaletica e la comunicazione”, suggerisce il PD, proponendo ad esempio l’installazione di pannelli luminosi per indicare in tempo reale la disponibilità dei posti auto.

La vicenda si inserisce così in un clima di crescente tensione tra opposizione e amministrazione, con il tema della mobilità e dei servizi urbani sempre più al centro del dibattito cittadino.