Ventimiglia, "anticipare le opere urgenti per il quartiere di San Secondo": la mozione di Panetta

Allargamento della carreggiata, creazione di marciapiede a sbalzo o sopraelevato, regolamentazione della velocità con semaforo intelligente o autovelox per la messa in sicurezza della zona abitata, integrazione di segnaletica stradale rinnovata e punti di illuminazione della strada rinforzati e predisposizione di un piano asfalti programmato con contratto di manutenzione della via permanente. Lo chiede per il quartiere di San Secondo a Ventimiglia il consigliere comunale di minoranza di Federazione Civica Tiziana Panetta che, con Ventimiglia nel Cuore, ieri ha depositato una mozione volta a impegnare il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutti gli atti occorrenti per l’esecuzione delle opere necessarie per la zona che, però, hanno ampio riflesso per tutta la città.

Il consigliere comunale Panetta ha, inoltre, indicato anche le fonti per il finanziamento delle opere e la stima di valore delle stesse di circa 3 milioni di euro, che ovviamente dovrà essere valutata dai competenti uffici tecnici comunali. "Confido che questa volta il Sindaco voglia affrontare la pratica senza trincerarsi dietro faziose e inconsistenti eccezioni di ammissibilità, semplicemente perché non vuole fornire adeguate risposte al quartiere e alla cittadinanza tutta" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta.

"L’impegno profuso solo nell’interesse della città e dei cittadini è prima di tutto un dovere e cerco di portarlo avanti nel migliore dei modi" - sottolinea - "Sono a disposizione del Sindaco, perché quando si tratta di interessi e diritti della comunità non ci sono colori politici ma ci deve solo essere una buona amministrazione: è quello che siamo chiamati a fare quando veniamo eletti. La mozione è aperta a tutti i consiglieri che la vorranno condividere e l’impegno deve essere quello di anticipare al 2025 le opere estremamente urgenti per il quartiere".