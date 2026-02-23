Taggia investe sull’educazione alimentare: al via i nuovi laboratori per le scuole dell’infanzia e scuole primarie

Il Comune di Taggia, in stretta collaborazione con i dietisti e i nutrizionisti della ditta CAMST, gestore del servizio di refezione scolastica in tutti i plessi del territorio comunale, avvierà nel mese di marzo 2026 un progetto di educazione alimentare rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie appartenenti ai due Istituti Comprensivi “Pastonchi” e “Taggia – Valle Argentina”.

“Attraverso questa iniziativa, l’amministrazione comunale desidera promuovere tra le nuove generazioni un’alimentazione sostenibile ed equilibrata, insieme a uno stile di vita sano. Il progetto pone l’attenzione su alcuni valori fondamentali, quali la cultura territoriale, l’ambiente, il benessere, l’inclusione e la sostenibilità,” spiega Manuel Fichera, assessore con delega alla Scuola. “Un sentito ringraziamento – prosegue Fichera – va all’Ufficio Scuola del nostro Comune per il lavoro di coordinamento, ai professionisti della ditta CAMST, ai dirigenti scolastici e agli insegnanti per la collaborazione e il coinvolgimento dimostrati.”

Due progetti, “Smart dish!” e “Etichetti-amo”, saranno rivolti agli alunni delle scuole primarie e prevedono specifici laboratori dedicati al modello del “Piatto Sano” e ai suoi componenti, all’importanza della varietà e della stagionalità degli alimenti, nonché al corretto equilibrio dei gruppi alimentari nel pasto principale. Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla lettura consapevole delle etichette, per favorire scelte di acquisto sane e sensibilizzare gli studenti sul tema dello spreco alimentare e sulle strategie per prevenirlo.

Il progetto “Cavolo comanda colore!” sarà invece rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e prevede la realizzazione di laboratori sensoriali per agevolare la sperimentazione della colorazione, della consistenza e del profumo, utilizzando l’estratto del colore vegetale del cavolo (rosso/viola).

Hanno aderito al progetto di educazione alimentare 10 classi della scuola primaria “Pastonchi”, per un totale di 199 alunni; tre classi della scuola primaria “Mazzini”, 58 alunni; 10 classi della scuola primaria “Soleri”, 201 alunni; ed il gruppo 5 anni della scuola dell’infanzia “Rodari”, 19 bambini.