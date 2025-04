Convegno a Sanremo sulle modifiche del codice degli appalti, Natta: "Positivi alcuni aspetti della riforma"

Il Vicepresidente di Anci Liguria Fabio Natta è intervenuto questa mattina al convegno ‘Le modifiche del codice degli appalti apportate dal Decreto del 2024’, organizzato dal Comune di Sanremo con il patrocinio di Prefettura di Imperia e Anci Liguria.

Presenti il Sindaco Alessandro Mager, il Vicesindaco Fulvio Fellegara, il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo e numerosi componenti della giunta e dell'amministrazione comunale.

"Ho portato i saluti del Presidente Pierluigi Peracchini e del Direttore Pierluigi Vinai al convegno - afferma Fabio Natta, Sindaco di Cesio e Vicepresidente Anci Liguria - che si è rivelato molto importante per tutti gli operatori del settore, a cominciare dai Comuni, grandi o piccoli che siano, ma anche molto qualificato, con la presenza di relatori del mondo della magistratura, dell'avvocatura e dell'università che effettuano un focus sulle novità della normativa sugli appalti e sul Correttivo entrato in vigore a fine 2024. Chiaramente - prosegue Natta - si tratta di analizzare meglio l'ennesima modifica in questa materia, con le sue luci e ombre, e con le prospettive dell'eventuale durata. Dal taglio molto pratico, si prendono in considerazione le criticità e le opportunità che offre la riforma. Possiamo dire di poterla salutare positivamente in alcuni aspetti specifici quali, ad esempio, quelli sulla rotazione degli appalti sotto-soglia o anche la prospettiva che viene data riguardo una diversa valutazione degli incentivi per il rup: due aspetti che, con il Correttivo, possono favorire un miglior funzionamento della macchina amministrativa. Il Codice ha subito finora innumerevoli modifiche per le esigenze di trasparenza, legalità ed efficienza, che si vanno a contemperare. Si tratta di dover individuare cosa c'è di buono e cosa è migliorabile", conclude Natta.