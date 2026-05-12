Sanremo, il 18 maggio torna il Consiglio comunale: facciate, Amaie Energia e demanio tra i temi

Il presidente del Consiglio comunale di Sanremo ha convocato per lunedì 18 maggio 2026 una nuova seduta pubblica a Palazzo Bellevue. Si partirà alle ore 16 con il Question Time, dedicato alla trattazione di interpellanze e interrogazioni consiliari, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. Durante questa fase, come specificato nella convocazione, “non è previsto il conteggio al fine del raggiungimento del quorum legale dei presenti per la validità della seduta”.

La seduta ordinaria inizierà alle 17, con eventuale prosecuzione oltre la mezzanotte, e prevede sei punti all’ordine del giorno. Si partirà con gli ordini del giorno e con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, dal numero 5 al numero 11 del 29 aprile 2026, oltre al verbale numero 2 del Question Time della stessa data.

Tra i temi più rilevanti figura l’adozione del Piano delle Facciate, aggiornamento previsto dall’articolo 43 della legge regionale 36/1997. La proposta, presentata dal settore Imprese e Territorio – Pianificazione territoriale e interventi a rilevanza urbanistica, punta a disciplinare e valorizzare il decoro urbano cittadino. All’attenzione dell’aula anche la pratica relativa ad Amaie Energia e Servizi Srl, con la proposta di aumento del capitale sociale e modifica della deliberazione del Consiglio comunale numero 46 del 3 novembre 2025. Il provvedimento viene indicato come immediatamente eseguibile.

In discussione anche la variante al Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, proposta dal settore Sviluppo economico, ambientale e floricoltura – servizio Demanio marittimo. Anche in questo caso l’atto viene proposto come immediatamente eseguibile. Chiuderà l’ordine del giorno il riconoscimento di un debito fuori bilancio da 66.017,87 euro, ai sensi dell’articolo 194 del decreto legislativo 267/2000, relativo a una sentenza esecutiva del primo trimestre 2026. La pratica è presentata dal settore Affari generali e anch’essa viene proposta per l’immediata eseguibilità.