Sanremo: incidente sul lavoro in via Val D'Olivi, 55enne muore schiacciato dal trattore in campagna (Foto)

Incidente sul lavoro, questa mattina in via Val D’Olivi a Sanremo. Un uomo di 55 anni è morto schiacciato da un escavatore con il quale stava lavorando in campagna. Ancora da appurare la dinamica dei fatti, al vaglio degli inquirenti. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo. E’ stato anche richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, che però è stato fatto rientrare. All'arrivo dei medici sul luogo della tragedia, infatti, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Le indagini sono ora in corso svolte dalle forze dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, alcuni operai stavano caricando un escavatore o simili su un camioncino. probabilmente ha ceduto il freno a mano del camioncino, andando all'indietro ha travolto un operaio schiacciandolo. L'uomo è deceduto ed è del 1970. Sul posto anche il dipartimento di prevenzione dell'Asl 1 Imperiese. Ora bisognerà anche capire se il lavoro sia stato svolto secondo le norme di sicurezza.