Amt, Biasi attacca la sinistra: “Scaricare la responsabilità su Bucci è scorretto. Il centrodestra tutela azienda e lavoratori”

"Non è senz’altro ‘colpa’ di Marco Bucci, come invece intende far credere la sinistra, se siamo arrivati a questo punto su Amt. Noi abbiamo una responsabilità etica e di azione politica per un principio, che è il bene pubblico. In consiglio regionale oggi sono presenti diversi lavoratori Amt che, giustamente, vogliono risposte coerenti e concrete per il loro futuro e sono stufi di assistere al solito teatrino delle sinistre in Regione Liguria e in Comune a Genova. Sul Trasporto pubblico locale il centrodestra ha una strategia chiara e precisa, che include la salvaguardia dell’azienda e dei lavoratori. Come presidente della commissione Trasporti, tra l’altro, ho affrontato puntualmente tutti i quesiti posti dai banchi della minoranza e della maggioranza. E pure l’assessore Marco Scajola ha risposto a tutti i quesiti posti in commissione. Il voto di ieri in commissione, che ha visto l’astensione dei consiglieri-commissari di minoranza, mi ha quindi sorpreso perché ha tradito i lavoratori. Sono però soddisfatto che oggi in aula consiliare le sinistre abbiano espresso un senso di responsabilità avallando la decisione del centrodestra di approvare le disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale. Il nuovo provvedimento è finalizzato a concedere specifici contributi a favore del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova e delle Province di Imperia, Savona, La Spezia”.

Lo ha dichiarato i consigliere regionale della Lega e presidente della commissione Trasporti Armando Biasi.



