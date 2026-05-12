Amaie Energia, Sanremo accelera sull’aumento di capitale da 6 milioni

Sanremo accelera sul futuro della sua partecipata energetica. Il progetto di aumento di capitale “solidale” da 6 milioni di euro per Amaie Energia e Servizi è entrato nella fase decisiva con il passaggio in quarta commissione consiliare.

Durante la commissione, il sindaco Alessandro Mager ha definito l’operazione un “aumento di capitale solidale”, ricordando che il percorso nasce da una delibera del consiglio comunale del luglio 2023, che prevedeva già l’iniezione di 6 milioni nella società.

In origine si era ipotizzato il conferimento di immobili con il coinvolgimento di Dea, che aveva manifestato l’intenzione di rilevare la sede di Amaie. L’operazione però non si è concretizzata e si è tentata la strada del bando pubblico, rimasto senza offerte. Da qui la scelta di modificare la strategia: la delibera ora prevede il conferimento diretto dell’immobile ad Amaie Energia, sostituendo la precedente ipotesi di versamento in denaro approvata nel novembre 2025.

Il perno dell’aumento di capitale resta la sede storica di Amaie in Valle Armea, già in parte utilizzata da Rivieracqua e dalla stessa Dea. L’immobile, stimato 3,7 milioni di euro, verrebbe conferito nella partecipata nell’ambito dell’operazione.

In commissione si è aperto anche il confronto politico sul valore dell’immobile. Il consigliere Massimo Rossano ha sollevato dubbi sulla stima prevista in delibera, sottolineando che il valore di 3,7 milioni sarà sottoposto a ulteriori verifiche e chiedendo se possano esserci variazioni (il voto è comunque stato favorevole).

Il consigliere Marco Damiano ha ipotizzato la necessità di una controperizia. Il sindaco ha confermato che la controverifica sarà effettuata come previsto dalla delibera. La nuova perizia potrà riguardare la stima del valore immobiliare, ma non potrà intervenire sulla parte impiantistica.

Antonino Consiglio ha poi chiesto se qualora ci fosse necessità di vendere questi immobili trasferiti l'amministrazione fosse autorizzata a farlo oppure se fosse previsto un vincolo in tal senso.

La palla passa ora al consiglio comunale, in seguito a cui sarà necessaria l'approvazione da parte della società.