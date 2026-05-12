Bordighera Domani punta su ambiente e decoro urbano: “Una scelta di civiltà per il futuro della città”

«La bellezza di una città non si misura solo dal suo paesaggio, ma dalla cura quotidiana che l’Amministrazione e i cittadini dedicano al territorio». In questo contesto, la proposta di “Bordighera Domani” si inserisce come un cambio di passo necessario, ponendo la tutela dell’ambiente e il decoro urbano come pilastri di una rigenerazione fondamentale per il futuro. «Una città pulita, infatti, è più piacevole da vivere, è più accogliente e al tempo stesso valorizza il proprio patrimonio», è la sintesi della lista civica “Bordighera Domani”.

Il programma presentato dalla candidata Marzia Baldassarre risponde a questa esigenza con azioni concrete: dalle isole ecologiche accessibili, senza le barriere burocratiche delle tessere, all'installazione capillare di cestini lungo il litorale e le spiagge, ogni intervento mira a semplificare il gesto virtuoso del cittadino. «La lotta alla plastica monouso e l'attenzione particolare rivolta ai mozziconi di sigaretta poi dimostrano la volontà di affrontare il problema alla radice, promuovendo una cultura del rispetto condiviso. Tuttavia, la vera sfida risiede nella consapevolezza», affermano da “Bordighera Domani”.

Iniziative come i laboratori didattici con i biologi marini per i più piccoli e la creazione di un “Premio Ambiente” servono a trasformare la cura del bene comune in un valore identitario. Allo stesso modo, il progetto di una città “Dog friendly” che non rinuncia al rigore del decoro urbano evidenzia un equilibrio necessario: accogliere senza trascurare, tutelare senza trasgredire.

Per il gruppo civico di “Bordighera Domani” «investire nel decoro e nell’ambiente significa investire sulla qualità della vita di chi vive il territorio ogni giorno. È una scelta di civiltà che trasforma le politiche ambientali da semplici obblighi normativi a scelte quotidiane. Bordighera ha l’opportunità di posizionarsi come un modello di sostenibilità consapevole, dove la pulizia delle spiagge, la gestione corretta dei rifiuti e il rispetto per lo spazio pubblico diventano il biglietto da visita di una comunità che guarda al futuro con orgoglio, concretezza e una profonda responsabilità verso le generazioni che verranno».