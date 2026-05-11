Genova, presentato il primo open day “Dopo la laurea” dedicato alle Scuole di Specializzazione in ambito medico

Approfondire la conoscenza delle diverse Scuole di Specializzazione in ambito medico, valorizzandone le specificità e le opportunità di crescita professionale: è questo l’obiettivo del primo open day “Dopo la laurea”, presentato oggi in Sala Trasparenza. L’open day è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Scienze biologiche, chiamati a compiere una delle scelte più importanti del proprio percorso formativo e professionale.
L’evento si svolgerà a Genova il 14 maggio, dalle ore 10 alle 16.30, presso il Chiostro DIMI di viale Benedetto XV n. 6; nel corso della giornata gli studenti potranno incontrare e confrontarsi direttamente con gli specializzandi rappresentanti delle singole Scuole di Specializzazione attraverso point informativi e stand dedicati. Attraverso presentazioni, incontri e momenti di dialogo, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire l’offerta formativa delle diverse scuole, con particolare attenzione all’integrazione tra attività clinica, didattica e ricerca, oltre alle opportunità di mobilità internazionale.
“La scelta della specializzazione non rappresenta soltanto una decisione individuale, ma un contributo concreto al miglioramento della qualità delle cure e dell’intero Sistema sanitario – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. I futuri medici saranno accompagnati nella conoscenza delle diverse opportunità formative, attraverso informazioni chiare e approfondite sui percorsi di studio, sulle prospettive professionali e sul ruolo strategico che ogni specializzazione svolge all’interno della sanità pubblica. In questo contesto, lo studio non viene presentato soltanto come un obbligo accademico, ma come vocazione, responsabilità e servizio alla collettività”.
Durante l’open day docenti, tutor e medici specializzandi condivideranno la propria esperienza diretta, offrendo agli studenti un contatto concreto con la realtà della formazione specialistica e con le sfide della professione medica in un sistema sanitario in continua evoluzione.
Un tema centrale dell’iniziativa sarà quello della formazione continua: la specializzazione verrà raccontata come un percorso di crescita professionale e personale, capace di coniugare conoscenza scientifica, pratica clinica e sviluppo umano. L’evento punta, inoltre, a rafforzare il legame tra università, ospedale e territorio, promuovendo una preparazione solida e aggiornata, in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti e della società.
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Politica | 11 maggio 2026, 12:58
Genova, presentato il primo open day “Dopo la laurea” dedicato alle Scuole di Specializzazione in ambito medico
Il 14 maggio al Chiostro DIMI una giornata di orientamento per studenti di Medicina, Odontoiatria e Scienze biologiche: Nicolò, “La scelta della specializzazione è vocazione, responsabilità e servizio alla collettività”
Approfondire la conoscenza delle diverse Scuole di Specializzazione in ambito medico, valorizzandone le specificità e le opportunità di crescita professionale: è questo l’obiettivo del primo open day “Dopo la laurea”, presentato oggi in Sala Trasparenza. L’open day è rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Scienze biologiche, chiamati a compiere una delle scelte più importanti del proprio percorso formativo e professionale.