Sanremo, indagine su Tommasini: nessun commento per ora da parte dell'opposizione "Troppo presto per entrare nel merito"

Per il momento nessun commento da parte dell'opposizione in merito alla vicenda che ha coinvolto Sergio Tommasini: l'ex presidente di Anima ha infatti ricevuto un avviso di garanzia per un'indagine riguardo un finanziamento illecito, legato proprio al periodo in cui è stato legato alla lista civica.

Per il momento, è giusto ricordare, si tratta di una fase appena embrionale del tutto, con lo stesso presidente di Amaie energia che si è detto pronto e disponibile a collaborare con gli inquirenti, e al momento appunto nessun capo d'imputazione è in corso nei suoi confronti.

Ed è proprio questo che evidenziano gli stessi consiglieri di opposizione in larga parte: quanto emerso finora è infatti ancora molto generico, evidenziano, e diventa anche difficile entrare nel merito della questione. Viene evidenziato come sia giusto che vengano effettuate indagini da parte degli inquirenti per verificare la validità dell'operato, evidenziando però come le stesse non siano una dimostrazione di colpevolezza, ma che debbano essere considerate come quello che sono.

E per questo la scelta è quella di non entrare nel merito della vicenda, non essendoci nulla di concreto e mancando le sentenze. Lo sguardo è ora su quanto emergerà nei prossimi giorni, per una vicenda comunque destinata a far parlare.