Il presidente della Provincia Scajola all’Assemblea Upi: “Più risorse e più forza alle Province per garantire servizi ai territori”

Il presidente della Provincia di Imperia, Claudio Scajola, è intervenuto questa mattina a Roma all’Assemblea generale dell’Upi, l’Unione delle Province d’Italia, nel corso della quale è stato eletto nuovo presidente Enzo Lattuca. Davanti ai delegati delle Province italiane, Scajola — vicepresidente dell’Upi — ha illustrato i punti programmatici approvati dall’Assemblea per la conclusione della legislatura, soffermandosi in particolare sulla necessità di garantire risorse economiche stabili e adeguate agli enti provinciali.

“Abbiamo dimostrato di utilizzare bene i fondi Pnrr. Ma adesso occorre avere risorse finanziarie certe e adeguate per non vanificare gli effetti degli investimenti fatti, che consentano una programmazione stabile degli interventi di manutenzione, ad esempio, per le strade e gli edifici scolastici. Senza risorse non ci sono servizi degni di questo nome, e senza servizi non c’è un reale governo del territorio”, ha dichiarato Scajola. Il presidente della Provincia di Imperia ha poi evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo e la struttura delle Province, proponendo modifiche alla durata dei mandati amministrativi.

“Occorre riallineare la durata del mandato del Presidente e del Consiglio provinciale a cinque anni come succede per gli altri livelli di governo territoriale. Serve inoltre la reintroduzione della Giunta provinciale, per una questione di buon governo e di efficienza, non certo per una questione di poltrone”, ha spiegato. Nel suo intervento, Scajola ha inoltre richiamato l’attenzione sul rapporto tra Province e Regioni, sottolineando la necessità di un confronto istituzionale sulle competenze. “È necessario un confronto concreto per verificare le funzioni da attribuire alle Province, per costruire sistemi equilibrati di autonomie locali”, ha aggiunto.

In chiusura, il vicepresidente dell’Upi ha ribadito il valore strategico delle Province per il territorio e i cittadini: “Le Province esistono, servono e funzionano: siamo un patrimonio che non può essere disperso ulteriormente”, ha concluso Scajola.