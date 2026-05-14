Ventimiglia, il PD incalza il Comune: “Strade da mettere in sicurezza subito prima dell’estate”

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ventimiglia torna a chiedere attenzione sulle condizioni delle strade cittadine e delle frazioni. I consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno infatti depositato in Comune tre interrogazioni per sollecitare interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità.

Nel dettaglio, le interrogazioni riguardano via Cavour, l’area compresa tra corso Toscanini e via Biancheri e il tratto di Mortola Superiore tra il bivio del cimitero e via Case Moretti. Secondo quanto segnalato dai consiglieri dem, in queste zone sarebbero presenti avvallamenti, voragini e ripristini dell’asfalto giudicati non adeguati dopo alcuni lavori effettuati nei mesi scorsi.

Nesci e Leuzzi chiedono quindi all’amministrazione comunale di chiarire quali interventi siano previsti, con quali modalità verranno eseguiti e soprattutto quali saranno i tempi necessari per garantire la sicurezza delle strade interessate. “La situazione richiede risposte rapide e concrete”, sottolineano i due consiglieri, evidenziando come il problema sia destinato ad aggravarsi con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento del traffico cittadino.

Per il Partito Democratico si tratta di una priorità che riguarda non solo il decoro urbano, ma soprattutto la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni che ogni giorno percorrono queste arterie della città e delle frazioni.