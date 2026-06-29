Sanremo, gazebo di Fratelli d’Italia in via Escoffier: grande partecipazione e sostegno al Governo Meloni

Grande partecipazione ieri in via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno, al gazebo organizzato da Fratelli d’Italia Sanremo, che ha registrato un buon afflusso di cittadini nonostante le alte temperature. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, l’iniziativa ha suscitato interesse soprattutto sui temi economici e fiscali, con la distribuzione di opuscoli dedicati ai principali provvedimenti di riduzione della pressione fiscale adottati dal Governo guidato da Giorgia Meloni.

«Il riscontro è stato estremamente positivo» ha dichiarato il coordinatore cittadino Antonino Consiglio, sottolineando come «sempre più cittadini riconoscano e apprezzino il lavoro del Governo, segno del ruolo centrale del partito nel centrodestra». Nel corso della giornata sono stati registrati anche nuovi tesseramenti, elemento che secondo il dirigente Alessandro Albiosi rappresenta un segnale di crescita sul territorio. «Si tratta di una fiducia concreta nel lavoro dei nostri rappresentanti istituzionali» ha aggiunto, citando il senatore Gianni Berrino, l’assessore regionale Luca Lombardi e il gruppo consiliare locale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di presenza costante sul territorio rivendicato dal partito, che punta a rafforzare il dialogo con cittadini, famiglie e imprese. «Continuerete a trovarci tra la gente e per la gente» ha concluso Consiglio, ribadendo la volontà di proseguire con incontri pubblici e attività di ascolto nei prossimi mesi.