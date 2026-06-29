Contributi comunali ad associazioni ed enti, Sanremo proroga al 31 dicembre il termine per le domande 2027

Più tempo per associazioni, enti e realtà del territorio che intendono richiedere contributi e benefici economici al Comune per il 2027. La Giunta comunale ha infatti approvato una delibera che sposta al 31 dicembre prossimo il termine per la presentazione delle domande previste dall'articolo 5, comma 2, del regolamento comunale relativo a sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici destinati a soggetti pubblici e privati.

La decisione nasce dall'esigenza di adeguare le tempistiche alle effettive necessità del territorio. Il regolamento vigente prevede infatti che le richieste vengano presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. Negli ultimi anni, tuttavia, l'amministrazione è stata costretta a intervenire più volte per ampliare il programma annuale delle manifestazioni, a causa dell'elevato numero di istanze arrivate anche dopo la scadenza originaria. Una situazione che aveva già portato il Comune a concedere proroghe negli anni precedenti. Per le annualità 2025 e 2026 il termine era stato posticipato al 31 ottobre, ma la soluzione non si è rivelata sufficiente. Come evidenziato nella delibera, numerose richieste sono continuate ad arrivare anche successivamente a quella data.

Da qui la scelta della Giunta di individuare una nuova scadenza più ampia. L'obiettivo è consentire a enti e associazioni di programmare con maggiore serenità le proprie attività e, allo stesso tempo, permettere agli uffici comunali di predisporre un quadro più completo delle iniziative da inserire nel programma annuale. Nel provvedimento si sottolinea inoltre che il 31 dicembre 2026 rappresenterà un "termine ordinatorio" per la presentazione delle domande relative all'anno 2027. L'amministrazione informerà la cittadinanza attraverso manifesti e tramite il sito istituzionale del Comune, così da garantire la massima diffusione della novità tra le associazioni culturali, sportive, turistiche e sociali interessate ai contributi comunali.