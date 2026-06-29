Imperia, il SIAP attacca la Questura: "Volanti svuotate per i CPR, così si mette a rischio la sicurezza del territorio"

Le Volanti impegnate nei lunghi trasferimenti verso i Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) e il controllo del territorio che resta scoperto. È un quadro fortemente critico quello delineato dal SIAP Liguria, che torna ad attaccare la gestione della Questura di Imperia, denunciando una situazione ormai diventata strutturale e non più emergenziale. Secondo il sindacato, quanto emerso nei giorni scorsi sulla stampa locale rappresenta soltanto la conferma di criticità denunciate da tempo. "Le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono ormai assorbite dai servizi di accompagnamento dei cittadini stranieri irregolari ai CPR, con il risultato di non riuscire a garantire il normale servizio di pronto intervento", evidenzia il SIAP.

Al centro delle contestazioni non c'è soltanto la cronica carenza di personale, ma anche la scelta organizzativa adottata dall'amministrazione. Per il sindacato, infatti, la Questura avrebbe preferito impiegare direttamente gli equipaggi delle Volanti nei trasferimenti extra-regionali, evitando di ricorrere allo strumento della reperibilità pattizia, previsto dall'Accordo Nazionale Quadro e da concordare con le organizzazioni sindacali. Una decisione che, secondo il SIAP, avrebbe una doppia conseguenza: da una parte l'indebolimento del controllo del territorio, dall'altra il mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali.

Il sindacato esprime inoltre pieno sostegno al proprio segretario generale provinciale Bruno Grosso, impegnato ai tavoli di confronto per tutelare i carichi di lavoro dei poliziotti imperiesi. "L'attuale Questore preferisce mettere una pezza d'autorità, impiegando il personale già turnista delle Volanti per i lunghi trasferimenti verso i CPR", afferma il SIAP, parlando di una scelta "tecnicamente inaccettabile". L'organizzazione sindacale punta poi il dito contro una gestione definita "verticistica", accusata di voler rappresentare una situazione più favorevole rispetto alla realtà. "Ammettere lo stato di sofferenza degli organici sarebbe un segnale di onestà intellettuale e responsabilità istituzionale", sostiene il sindacato, ricordando come l'Atto Ordinativo Unico sia ancora fermo e come le nuove assegnazioni di personale rappresentino soltanto un limitato turnover.

Nel mirino finiscono anche i Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, descritti come uffici in forte difficoltà, dove la gestione dell'emergenza continuerebbe a prevalere su una programmazione di lungo periodo. Il SIAP prende infine atto con favore delle prese di posizione espresse dal sindaco e dal presidente del Consiglio comunale di Sanremo, che hanno richiamato l'attenzione sulle criticità della sicurezza in provincia. "Ci auguriamo che la Questura sappia abbandonare la retorica del 'tutto va bene' per avviare una concreta inversione di tendenza e ripristinare un rapporto istituzionale e sindacale dignitoso", conclude Roberto Traverso, segretario regionale del SIAP Liguria, ribadendo che il sindacato continuerà a portare avanti la propria azione "nell'esclusivo interesse dei colleghi e della collettività".