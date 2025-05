Sanremo: sampietrini che disperazione, nonostante i molti interventi del Comune i pericoli sono sempre dietro l'angolo (Foto)

Il problema dei sampietrini, i cubi in pietra che vengono spesso utilizzati per le pavimentazioni dei centri storici, sono da anni croce e delizia della zona di piazza Colombo. Una pavimentazione presente da decenni che sono presenti anche in via Asquasciati e in metà di via Manzoni.

Il problema dei sampietrini è sicuramente il passaggio di mezzi pesanti e, purtroppo, per un motivo o per l’altro, questi transitano regolarmente in centro, creando non pochi problemi. Sulla piazza, interamente in pianura, non ci sono particolari problemi e, negli ultimi mesi sono stati sistemati quelli di via Asquasciati (anche se i dislivelli in alcuni casi rimangono).

Ora le problematiche riguardano il collegamento tra la zona asfaltata e quella con i sampietrini, in via Manzoni. Molti sanremesi ci hanno segnalato la pericolosità per chi transita, soprattutto in moto o bici. In particolare ci è stata evidenziata una vera e propria piccola ‘fossa’ (circa 15 cm di profondità) per la quale si era utilizzato un inefficace rimedio con un sacchetto di asfalto ‘pronto’. Un intervento durato una settimana senza risolvere la situazione.