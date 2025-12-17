Ventimiglia, controlli straordinari natalizi: 92 persone identificate, droga sequestrata e locali sanzionati

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio a Ventimiglia, intensificati in vista delle imminenti festività natalizie e svolti secondo le linee guida ministeriali volte a rafforzare la prevenzione e la sicurezza urbana, sia nelle aree centrali che in quelle periferiche della città. Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana e serale, è stato attuato un servizio straordinario integrato di controllo del territorio, coordinato dal Dirigente Vice Questore dott. Paolo Arena, in attuazione delle direttive impartite con apposita ordinanza dal Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono, d’intesa con il Prefetto Valerio Massimo Giaccari.

All’operazione hanno preso parte personale delle Volanti, unità di Polizia Giudiziaria, Amministrativa e Scientifica del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza – con l’impiego del cane Jester – e le unità della Polizia Locale del Comune di Ventimiglia. L’attività si è concentrata principalmente sulla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti e dei reati contro l’incolumità pubblica, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore afflusso di persone, spesso provenienti da diverse province e regioni, come le stazioni ferroviarie e dei bus. Le pattuglie hanno monitorato e setacciato con attenzione le aree ritenute più sensibili del territorio cittadino, tra cui via Aprosio, via Dante, Passeggiata Cavallotti, via Roma, via Cavour e via della Repubblica.

Parallelamente, sono state effettuate identificazioni a campione continuative, nonché ispezioni e controlli amministrativi in tre esercizi pubblici, tra cui alcuni locali di ristorazione tipo kebab situati in zone nevralgiche della città. Tali attività, spesso oggetto di segnalazioni ed esposti da parte dei cittadini, sono state svolte anche nell’ambito del progetto “Fiducia”, con l’obiettivo di rendere più concreta la percezione di sicurezza, soprattutto negli orari prossimi alla chiusura degli esercizi commerciali.

Il servizio straordinario ha prodotto risultati significativi:

- Persone identificate: 92

- Cittadini extracomunitari: 38

- Soggetti risultati positivi ai controlli: 20

- Veicoli controllati: 25 di cui 1 sanzionato per omessa revisione e mancanza dei documenti di circolazione

- Ispezioni e controlli in materia di stupefacenti: 3 di cui 1 con esito positivo

Sequestro di droga a carico di ignoti:

circa 11 grammi di hashish, rinvenuti all’interno di un involucro in plastica nascosto in un contenitore dei rifiuti collocato nel dehor di un bar. La sostanza, verosimilmente, sarebbe stata abbandonata frettolosamente da un avventore all’arrivo delle forze di polizia.

Esercizi commerciali controllati: 3

- due sanzionati per mancanza di autorizzazione delle insegne e assenza della tabella prevista dal TULPS

- Illeciti amministrativi complessivi accertati: 2

- Importo totale delle sanzioni amministrative: 1.000 euro

Nel corso dei controlli è stato inoltre possibile il rinvenimento di un ciclomotore rubato, sottratto circa due settimane prima e ritrovato sulla pubblica via. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario. Le forze dell’ordine confermano che l’attenzione resterà elevata in tutta la città, con ulteriori servizi straordinari programmati nei prossimi giorni, soprattutto in concomitanza con il periodo natalizio, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità.