Bordighera, allarme Palazzetto dello Sport: piscina fredda e impianti carenti, Iacobucci attacca il Comune

Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci interviene sulla situazione del Palazzetto dello Sport di Bordighera, denunciando le criticità che da tempo interessano la struttura e che stanno creando disagi continui alle società sportive e agli utenti. Secondo quanto riferito dalla Lista per Bordighera, “numerose società sportive e frequentatori del palazzetto hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni sempre più critiche della struttura”, con particolare riferimento all’area piscina e agli impianti tecnologici collegati.

Tra i problemi più segnalati vi è quello della temperatura dell’acqua della piscina, ritenuta spesso troppo bassa per consentire allenamenti e attività in condizioni adeguate, soprattutto per bambini, ragazzi e utenti più fragili. A ciò si aggiungerebbe il cattivo funzionamento della stazione termica, indicato come causa di disservizi e interruzioni frequenti. “Ulteriori criticità riguardano il sistema di riciclo e trattamento dell’aria, che risulterebbe non funzionante o comunque inefficiente”, sottolinea il comunicato, evidenziando le conseguenze sulla qualità dell’ambiente interno e sul comfort di atleti, accompagnatori e personale.

Per Iacobucci, la situazione complessiva sarebbe il risultato di una manutenzione carente e non adeguata all’importanza della struttura sportiva, punto di riferimento per molte realtà del territorio. La Lista per Bordighera assicura che, in caso di vittoria alle prossime elezioni comunali, interverrà “con urgenza e con interventi concreti e risolutivi” affinché il palazzetto torni a garantire condizioni di sicurezza, efficienza e dignità per tutti gli utenti.

Nel comunicato viene inoltre ribadito il valore sociale dello sport: “Lo sport rappresenta un presidio educativo, sociale e sanitario fondamentale per il territorio e un punto di riferimento troppo importante per i nostri giovani”.

Infine, Iacobucci critica anche la sospensione della commissione di supporto al Comune, definendola “un esempio di cattiva amministrazione e di scarsa sensibilità verso i giovani e verso la struttura”.