Mercato del venerdì a Ventimiglia, Ventrella: "Resentello e Gil non adatti, invito Parodi a ritirare la mozione"

"Invito Parodi a ritirare la mozione dimostrando lungimiranza e senso di responsabilità". E' l'invito che il consigliere comunale di maggioranza a Ventimiglia e capogruppo di Forza Italia Franco Ventrella rivolge al consigliere comunale di maggioranza della lista Frontalieri Roberto Parodi riferendosi alla mozione che quest'ultimo ha presentato sul mercato del venerdì, una pratica che dovrebbe essere discussa nella prossima seduta del consiglio comunale.

Continua così il botta e risposta tra FI e Parodi. "In merito alla mozione del collega Roberto Parodi, lista frontalieri e pescatori, riguardante lo spostamento di alcuni banchi del mercato del venerdì sul belvedere Resentello o in alternativa nel parcheggio della Gil, il sottoscritto, capogruppo di FI, osserva che il Resentello oltre che non essere nella nostra disponibilità come occupazione del suolo pubblico, visto che risulta essere proprietà del demanio marittimo, è particolarmente esposto agli eventi atmosferici così da renderlo poco indicato ad un simile utilizzo".

"Per ciò che concerne il parcheggio della Gil, con la carenza di parcheggi endemica ci andremmo a privare di un ulteriore centinaio di posti, lusso che non ci possiamo assolutamente permettere" - sottolinea Ventrella - "Da qui una riflessione alla quale invito a far sua anche il consigliare Parodi, tra circa 9/12 mesi potremmo disporre dei nuovi parcheggi nelle aree della Fs che andrebbero a decongestionare il traffico cittadino sia in entrata che in uscita. In virtù di tutto ciò lo invito a ritirare la mozione dimostrando lungimiranza e senso di responsabilità".