Ventimiglia, il mercato del venerdì sbarca in consiglio comunale: FI chiede il ritiro della mozione di Parodi

Modificare gli orari e spostare alcuni banchi del mercato del venerdì di Ventimiglia nel parcheggio dell'ex Gil e sul Resentello per liberare una strada e migliorare così la viabilità della città. Lo chiede con una mozione il consigliere comunale di maggioranza Roberto Parodi, che verrà illustrata nella prossima seduta del consiglio comunale, in programma mercoledì 11 settembre alle alle 20 presso la sala consiliare del Comune.

La mozione, che non era stata discussa nella precedente seduta del consiglio a causa della mancanza di tempo, dovrebbe essere, infatti, la prima ad essere affrontata mercoledì prossimo, visto che, nonostante sia arrivato un appello al ritiro dal vicesindaco Marco Agosta in seguito alla triste vicenda che ha colpito il mercato coperto, Parodi non sembra intenzionato a ritirarla, anzi ha annunciato sui social che è pronto a "chiamare tutti i cittadini a esprimersi" con "una specie di referendum popolare scendendo in piazza con una raccolta firme".

A riguardo interviene la segreteria cittadina di Forza Italia, guidata da Gabriele Amarella, che chiede un atto di responsabilità: "Ritirare la mozione, in questo momento di grave difficoltà per oltre cento famiglie ma più in generale per Ventimiglia e il commercio cittadino, sarebbe un atto di responsabilità soprattutto dopo quanto accaduto al mercato coperto".