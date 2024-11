Ventimiglia, si alzano le serrande: riapre il mercato coperto (Foto e video)

Fiori, frutta, verdura, salumi, formaggi, pesce e prodotti locali di nuovo in esposizione all'interno del mercato coperto di Ventimiglia. Ha riaperto ufficialmente stamattina, alle 7, dopo due mesi e 17 giorni di chiusura, la struttura in cui era divampato un incendio lo scorso primo settembre.

Le saracinesche sono state alzate alle 4.30 del mattino dagli agenti della polizia locale e così, finalmente, gli operatori commerciali, soddisfatti, hanno potuto scaricare e preparare la merce per riprendere l'attività di vendita dentro al mercato coperto. "Siamo felici" - commentano gli operatori del mercato coperto - "Non vedevamo l'ora di tornare alla normalità".

Grazie a un'ordinanza firmata dal sindaco Flavio Di Muro, il mercato ha, infatti, potuto riaprire in deroga. Un momento di festa per la città di confine perché rappresenta un ritorno alla normalità. "Terminati i lavori per la prima fase di messa in sicurezza, il mercato coperto finalmente riapre, un primo passo verso la normalità" - dice soddisfatto il sindaco Flavio Di Muro, presente questa mattina all'apertura insieme all'assessore Domenico Calimera - "Finalmente, dopo due mesi e mezzo di lavori, il mercato coperto torna a battere il cuore pulsante dell’economia cittadina. In questa prima fase è stato attivato un servizio di sorveglianza attiva antincendio e il comando di polizia locale vigilerà sul rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte".

Il mercato coperto sarà, dunque, aperto dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 14 mentre il venerdì e il sabato dalle 7 alle 17 alla presenza del personale incaricato alla vigilanza antincendio. Le operazioni di carico e scarico della merce potranno essere effettuate esclusivamente dal lunedì al sabato dalle 4.30 alle 7, per quanto riguarda le operazioni di montaggio posteggi/box, alla presenza del personale del comando di polizia locale, dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16, per quanto riguarda le operazioni di smontaggio posteggi/box, sempre alla presenza della polizia locale, mentre il venerdì e il sabato le operazioni di smontaggio posteggi/box saranno possibili dalle 17 alle 19 ovviamente scortati dagli agenti della polizia locale. L’apertura e la chiusura delle serrande del mercato coperto, durante la fase di apertura in deroga, resteranno totalmente a carico del personale del comando di polizia locale, e sarà, perciò, vietato agli operatori di accedere alla struttura senza preventiva autorizzazione da parte del comando.