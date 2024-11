Ventimiglia, Di Muro: "L'asfalto si adatta bene alle funzioni del marciapiede dal mercato coperto" (Foto)

Sono terminati i lavori di rifacimento del marciapiede sul lato sud del mercato coperto, in via Roma, a Ventimiglia.

Una scelta che ha alimentato discussione in città. "Sono terminati i lavori di rifacimento del marciapiede sul lato sud del Mercato coperto, in Via Roma, dissestato da anni" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Abbiamo scelto, convintamente, questo materiale perché ben si adatta alle funzioni di marciapiede 'di servizio' per gli operatori del mercato stesso".

"Le mattonelle, tanto care a qualcuno che non perde occasione per polemizzare in maniera sterile" - afferma il primo cittadino rispondendo così alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "si rompono troppo facilmente con i carrelli utilizzati dagli operatori, portando allo scempio a cui nessuna amministrazione ha mai posto rimedio. Questo tipo di asfalto, tra l’altro, è utilizzato e ben visibile nei marciapiedi del pieno centro della vicina Mentone e perfino del Principato di Monaco".

"Andiamo avanti con le manutenzioni sul territorio e con i lavori all’interno del mercato, ormai in via di ultimazione, per ridare a cittadini e turisti una struttura sicura e marciapiedi calpestabili" - sottolinea il sindaco Di Muro.