Ventimiglia, Scullino: "Non si poteva asfaltare anche l’attraversamento interno del mercato coperto?" (Foto)

"Dopo aver, purtroppo, asfaltato un marciapiede che era già piastrellato, non si poteva almeno finire il lavoro asfaltando l’attraversamento interno del mercato coperto che è lungo solo 30 metri circa?". Lo evidenzia il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino alla conclusione dei lavori di rifacimento del marciapiede sul lato sud del mercato coperto, in via Roma.