Ventimiglia, Scullino: "Città trascurata, interventi urgenti completamente dimenticati" (Foto)

"Pannelli pubblicitari abbandonati, ciclopedonale senza illuminazione, telecamere di sicurezza non funzionanti e fontana con zampillo di Largo Torino ferma per manutenzione da oltre un anno e mezzo. La città è trascurata e abbandonata a sé stessa, manca la cura dei particolari, non è gestita, gli interventi urgenti sono stati completamente dimenticati". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino con un'interrogazione, che ha presentato in comune lo scorso 31 ottobre.

"L'attuale amministrazione è in carica dal 14 giugno 2023 e tra le numerose promesse in campagna elettorale vi era anche la particolare attenzione alla manutenzione, all'estetica cittadina e alla salvaguardia oltre che al miglioramento del verde pubblico" - dice Scullino - "Purtroppo, ad oggi, i tanti impegni sono stati completamente disattesi considerato che la città versa in condizioni di inaccettabile trascuratezza, soprattutto nella cura e nell’attenzione dei particolari che, se migliorati, renderebbero l’immagine di Ventimiglia più accattivante, ordinata e pulita".

"Nonostante le mie numerose segnalazioni e rassicurazioni ricevute, vi sono ancora degli interventi che devono essere eseguiti da numerosi mesi. Nonostante siano urgenti, sono completamente dimenticati" - sottolinea Scullino - "La fontana con zampillo di Largo Torino, posizionata nella principale entrata viaria della città, per esempio, è ferma per manutenzione da oltre un anno e mezzo e non si conoscono le motivazioni del mancato intervento di ripristino che causa a tutta la rotatoria un aspetto negativo e di totale abbandono, anche per la presenza di numerosi rifiuti, di ogni genere, all’interno".

"Sono tuttora in 'bella vista' i sette pannelli pubblicitari, di 6x3 metri, posizionati in corso Genova, in corso Limone Piemonte e in corso Francia, non usufruiti da anni e completamente abbandonati, che danno un aspetto negativo e di trascuratezza ai tanti cittadini e turisti che entrano in città" - mette in risalto Scullino - "E' stato, inoltre, posizionato, in via Trento e Trieste, un pannello pubblicitario, probabilmente da parte della Riviera Trasporti srl, che sporge pericolosamente sulla pista ciclabile e che costringe i ciclisti adulti a non alzarsi sui pedali, considerata la bassa altezza del manufatto sicuramente posizionato non rispettando le norme di sicurezza. Mi auguro che tutte le numerose altre istallazioni di pannelli effettuate in tutta la città siano state perfettamente autorizzate con una delibera della giunta comunale o una determina dirigenziale".

"Da mesi la ciclopedonale a sbalzo di via Trento e Trieste e via Varaldo ha l'illuminazione all’interno dei montanti in acciaio non funzionante" - afferma Scullino che richiede una risposta scritta e un dibattito in consiglio comunale - "Mi risultano non funzionanti anche le numerose telecamere di sicurezza posizionate lungo tutto il percorso ciclopedonale".