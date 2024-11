Ventimiglia, marciapiedi ammalorati dal mercato coperto: al via i lavori di rifacimento (Foto)

Sono iniziati i lavori di manutenzione e rifacimento del marciapiede prospiciente al mercato coperto di Ventimiglia.

Un intervento necessario per restituire decoro e sicurezza alla via. "Oggi sono partiti i lavori per il rifacimento del marciapiede più malconcio della città, quello prospiciente al mercato coperto" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Qui si è registrato il maggior numero di denunce per cadute, spesso dei nostri anziani che vengono a fare la spesa al mercato coperto".

"Se avete notato, infatti, negli ultimi giorni, sono iniziati i lavori di manutenzione e ripristino dei marciapiedi ammalorati del centro città, così da restituire un maggior decoro e una maggiore sicurezza" - sottolinea il primo cittadino - "Prestiamo attenzione alle piccole cose e ai problemi quotidiani della cittadinanza".