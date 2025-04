Il vice Presidente della Regione Piana testimonial della campagna di raccolta fondi per l'Emporio Solidale di Sanremo

“Una realtà straordinaria che lavora in silenzio ma che fornisce un sostegno indispensabile ai più bisognosi”: il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, ha accolto con piacere l’invito a sostenere la campagna di raccolta fondi indetta da Confesercenti Imperia a favore dell’Emporio Solidale di Sanremo.

Piana è testimonial della campagna mensile a seguito della convenzione sottoscritta da Confesercenti con l’Emporio Solidale e il Comune di Sanremo per l’acquisto di prodotti alimentari. “È una realtà – termina - che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di un quotidiano sostengo alimentare, un opera che produce importanti benefici sociali, attraverso il dono gratuito di alimenti a migliaia di persone in difficoltà”.

“Sempre più aziende - interviene Sergio Scibilia segretario provinciale di Confesercenti - operano ogni giorno per costruire una politica di responsabilità sociale, orientata a contribuire alla crescita e al miglioramento della qualità della vita dell'intera comunità, comprese quelle fasce di poveri ed emarginati che anche nel nostro paese costituiscono una realtà non marginale. Vi è poi un’altra ragione per impegnarsi su questo fronte, in quanto è semplicemente un gesto di buon senso, lo stesso buon senso che è alla base del lavoro quotidiano di ogni imprenditore,piccolo o grande che sia. Aiutiamo perché abbiamo in comune il desiderio di recuperare un valore più grande. Crediamo nell’importanza di contribuire positivamente al benessere delle comunità in cui operiamo”.