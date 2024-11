Ventimiglia, mercato coperto verso la riapertura: accesso ai box consentito agli operatori

Gli operatori commerciali del mercato coperto di Ventimiglia potranno accedere nella struttura, al momento chiusa per motivi di sicurezza visto che lo scorso primo settembre era divampato un incendio, per procedere con le verifiche dell'impianto elettrico, per reperire eventuali documenti atti a garantire la ripresa dell’esercizio dell’attività di vendita e per effettuare le necessarie operazioni di sanificazione dei box. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Flavio Di Muro.

"Ho appena firmato un’ordinanza per consentire agli operatori del mercato coperto di poter entrare, a partire da lunedì mattina, all’interno della struttura per effettuare le attività propedeutiche alla riapertura della stessa e quindi alla ripresa dell‘attività di vendita, non appena saranno concluse le verifiche tecniche" - fa sapere il primo cittadino, Flavio Di Muro - "Sono state settimane di intenso lavoro e di interlocuzioni serrate con i vigli del fuoco e con gli altri enti di controllo e, finalmente, si vede la luce in fondo al tunnel. Stiamo, quindi, andando verso la riapertura del nostro mercato coperto, importante fonte di reddito non soltanto per gli operatori ma soprattutto cuore pulsante dell’intera economia cittadina".

Lunedì 11 novembre è stata programmata una giornata di accesso temporaneo della struttura del mercato coperto agli operatori commerciali per le verifiche tecniche, secondo un calendario prestabilito, in collaborazione con la ditta affidataria del servizio di messa in sicurezza dell’impianto elettrico e per il reperimento dei documenti necessari. Dalle 8.30 alle 10.30 potranno accedere gli operatori che hanno i box contrassegnati dal numero 1 al numero 20, compresi i box dei produttori diretti, settore fioristi, PD dal numero 1 al numero 7; dalle 10.30 alle 12 potranno entrare coloro che hanno i box contrassegnati dal numero 21 al numero 40 e dalle 13 alle 16 l'accesso sarà consentito agli operatori dei box dal numero 41 in poi. Ogni operatore dovrà essere munito di chiavi delle serrande del proprio box e del numero di POD dell’utenza elettrica, ricavabile dalle bollette riferite all’energia elettrica.

Martedì 12 novembre, invece, l’accesso alla struttura sarà libero per tutti gli operatori commerciali del mercato coperto dalle 7 alle 19 al fine di consentire le operazioni di sanificazione dei box e ogni altra attività propedeutica alla riapertura dell’immobile, fermo restando l’obbligo di rispettare le norme di sicurezza all’interno della struttura.