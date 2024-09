Ventimiglia, mercato coperto: accesso ai box consentito ad alcuni operatori

Solo alcuni di coloro che hanno un box al mercato coperto, al momento, potranno accedere nella struttura per ritirare le derrate alimentari e i prodotti ortofrutticoli rimasti all'interno dopo l'incendio divampato domenica sera. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Il provvedimento, preso dopo il sopralluogo odierno di un ingegnere che ha verificato la staticità dell’edificio, riguarda coloro che hanno un accesso esterno ai box esclusivamente da via Aprosio, via della Repubblica e via Roma. "Ho appena firmato l’ordinanza per consentire agli operatori del mercato coperto che abbiano accesso esterno ai box esclusivamente da via Aprosio, via della Repubblica e via Roma, di accedere agli stessi al fine di ritirare le derrate alimentari e i prodotti ortofrutticoli nell’ottica di scongiurare eventuali ulteriori problemi di igiene e sanità pubblica derivanti dalla deperibilità degli stessi" - fa sapere il primo cittadino