Ventimiglia, incendio al mercato coperto: accesso ai box consentito solo agli operatori

Gli operatori del mercato coperto a Ventimiglia, interessato da un incendio nella serata di domenica 1 settembre e attualmente chiuso per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza, potranno accedere ai box domani, venerdì 13, e sabato 14 settembre per ritirare le derrate alimentari e i prodotti ortofrutticoli rimasti all'interno. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal sindaco Flavio Di Muro.

Un provvedimento preso dal primo cittadino, come promesso ieri nel corso dell'assemblea pubblica avvenuta in Comune con gli operatori del mercato coperto, per venire incontro alle esigenze degli operatori commerciali e nell'ottica di scongiurare eventuali ulteriori problemi di igiene e sanità pubblica derivanti dalla deperibilità degli stessi.

Gli accessi ai box saranno consentiti, sotto la supervisione degli agenti della polizia locale e dei vigili del fuoco, dalle 9 alle 19 e, durante l’accesso alla struttura, gli operatori commerciali dovranno provvedere personalmente alla chiusura degli allacci elettrici posti all’interno dei box in concessione.

Intanto, questa mattina, il vicesindaco Marco Agosta, insieme ai tecnici ha svolto un sopralluogo al parcheggio dell'ex Gil per effettuare le verifiche necessarie per poter portare avanti il piano B, in caso fosse necessario.