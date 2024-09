Ventimiglia, incendio al mercato coperto: al via i lavori all'interno della struttura (Foto e video)

"Speriamo di riuscire ad aprire il mercato coperto nei primi giorni di ottobre" - dichiara il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro alla conclusione della riunione odierna sul mercato coperto, interessato da un incendio nella serata di domenica 1 settembre e attualmente chiuso per consentire i lavori urgenti di messa in sicurezza.

E' stata un'occasione per fare il punto della situazione. "Quotidianamente facciamo una riunione con tutti gli uffici comunali per fare il punto della situazione perché il nostro obiettivo è riaprire quanto prima il mercato coperto" - dice il sindaco Di Muro che ha preso parte al confronto insieme al vicesindaco Marco Agosta e all'assessore Domenico Calimera.

La collaborazione tra operatori e Amministrazione comunale ha permesso di sveltire gli interventi necessari per riaprire la struttura. "Devo ringraziare gli operatori commerciali perché in due giorni hanno dato fiducia a una stessa impresa, come consigliato, per consentire i lavori sull'impianto elettrico di competenza di ogni singolo box" - fa sapere Di Muro - "L'impresa riuscirà dalla prossima settimana a intervenire su tutti i singoli box. Sta già producendo il bottone di spegnimento esterno, l'impianto generale nei suoi magazzini e ci sono già interventi all'interno del mercato coperto".

Grazie anche al nulla osta della Procura di Imperia i lavori necessari all'interno della struttura possono, perciò, iniziare. "Arriverà, inoltre, un cestello che permetterà di mettere in sicurezza la colonna ammalorata dall'incendio" - svela Di Muro - "Abbiamo ricevuto la relazione degli ingegneri che abbiamo incaricato che spiega i lavori che dobbiamo fare e che faremo. Ho segnalato questa esigenza da parte dell'Amministrazione alla Procura di Imperia e in tre giorni ha risposto concedendo un piccolo dissequestro per permettere di fare i lavori all'interno del mercato coperto".